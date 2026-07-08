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Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге, первое полугодие 2026
08.07.2026

Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге, первое полугодие 2026

    • Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге в первом полугодии 2026 года выросла в 2,8 раза, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале.

    Всего с января по июнь по инфраструктуре КЖД погружено и отправлено 33,9 тыс. тонн автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. С февраля 2026-го новые автомобили калининградского производства стали доставляться в Московскую область с использованием железнодорожно-паромного сообщения.

    Комбинированный вариант транспортировки стал актуальным в связи с наращиванием производственных мощностей завода-изготовителя и ограниченным лимитом на транзит его продукции через территорию Литовской Республики.

    Погрузка автомобилей в специализированные вагоны проводится на производственной площадке калининградского предприятия на станции Лесное-Новое. По железнодорожно-паромной линии Балтийск – Усть-Луга сформированные составы отправляются в Ленинградскую область и далее до станции Акулово Московской железной дороги.

    Фото: РЖД


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