Перевозки зерна по жд, июнь 2026

С января по июнь на сети РЖД погружено более 17 млн тонн зерна, на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в своем телеграм-канале.

В июне по сети РЖД было отправлено 1,8 млн тонн зерна, что на 41% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

120 тыс. тонн из этого объема отгружено в контейнерах (8 тыс. TEU, рост в 2,4 раза).

На экспорт отправлено 994 тыс. тонн зерна (рост в 2,5 раза), в том числе в направлении портов – 518 тыс. тонн (рост в 3,5 раза).

Наибольший объём (431 тыс. тонн, рост в 3,6 раза) отгружен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада отправлено 30 тыс. тонн (рост в 1,6 раза), в адрес портов Дальнего Востока – 56 тыс. тонн (рост в 4,7 раза).

Через сухопутные пункты пропуска в мае на экспорт отправлено 476 тыс. тонн (рост в 1,9 раза).

Для потребителей внутри страны за июнь перевезено 786 тыс. тонн (-8,8%).

Лидерами по объёму погрузки зерна в июне стали Алтайский край со 156 тыс. тонн, Новосибирская область (163 тыс. тонн) и Омская область (118 тыс. тонн).

Фото: РЖД