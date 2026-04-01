ВСМ позволят отправлять на 80 млн тонн больше грузов

Сеть будущих линий ВСМ позволит отправлять ежегодно на 80 млн тонн больше грузов. Как сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале, об этом рассказал замглавы РЖД Иван Колесников, выступая на Международном транспортно-логистическом форуме, организованном в Петербурге Фондом Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Сегодня перевозки организованы на совмещённой инфраструктуре, где пассажирское движение имеет преимущество над грузовым. Так, один «Сапсан» «снимает в графике» до 5 грузовых поездов.

После запуска ВСМ пропускная и провозная способность существующих линий высвободится для грузового движения, что позволит нарастить объёмы перевозок.

«Возможность работы на выделенных линиях повышает пропускную способность грузовых перевозок, создает условия для эксплуатации скоростных контейнеров и рефрижераторных поездов, ну и самое главное, увеличивает возможность отправления грузов – порядка 80 млн тонн и экономит на горизонте до 2050 года 3,5 трлн рублей на модернизацию линий», – подчеркнул И.Колесников.

