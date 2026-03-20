Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Перевозки зерна по жд, январь 2026
20.03.2026

РЖД вводят новые скидки

    • «Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале о введении новых скидок для зерновых грузов и металлов.

    С 1 июля по 30 сентября этого года будет действовать скидка 11,5% на экспортные перевозки зерна на короткие расстояния (до 800 км) из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

    С 1 апреля до конца года будет действовать объёмная скидка 12% на внутрироссийские перевозки чёрных металлов в крытых вагонах и  полувагонах из Новокузнецка и Нижнего Тагила (станция Смычка) на станции Горьковской, Западно-Сибирской, Калининградской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Приволжской, Свердловской, Северной, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог.

    Также с 1 апреля до конца года вводится объёмная скидка 50% на перевозки стальной заготовки со станции Смычка (Нижний Тагил) на станцию Аша (Челябинская область).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •