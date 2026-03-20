РЖД вводят новые скидки

«Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале о введении новых скидок для зерновых грузов и металлов.

С 1 июля по 30 сентября этого года будет действовать скидка 11,5% на экспортные перевозки зерна на короткие расстояния (до 800 км) из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

С 1 апреля до конца года будет действовать объёмная скидка 12% на внутрироссийские перевозки чёрных металлов в крытых вагонах и полувагонах из Новокузнецка и Нижнего Тагила (станция Смычка) на станции Горьковской, Западно-Сибирской, Калининградской, Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Приволжской, Свердловской, Северной, Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог.

Также с 1 апреля до конца года вводится объёмная скидка 50% на перевозки стальной заготовки со станции Смычка (Нижний Тагил) на станцию Аша (Челябинская область).

