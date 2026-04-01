Грузы РЖД, 3 месяца 2026: минус 3%

    • По итогам первых 3 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 269,1 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 81,5 млн тонн – на 4,2% меньше, чем за январь-март 2025 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 0,3% до 50 млн тонн.

    Погрузка строительных грузов сократилась на 4,4% до 18,8 млн тонн, черных металлов – на 16,5% до 11,5 млн тонн, лома черных металлов – на 28,4% до 1,1 млн тонн, цемента – на 22,5% до 3,1 млн тонн, лесных грузов – на 11,8% до 6,2 млн тонн.

    Объем химикатов и соды снизился на 5,5% до 5 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,9% до 5,6 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 0,8% до 4,1 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 0,9% до 27,6 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды сократилась на 1,9% до 25,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,9% до 18 млн тонн.

    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 49,8% до 8,5 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в марте 2026 года составила 95,6 млн тонн, на 2,1% меньше, чем в марте прошлого года, и на 13,5% больше, чем в феврале этого года.

    В марте отмечен рост погрузки каменного угля (+0,8% к марту 2025 года), нефтяных грузов (+0,9%) и цветной руды (+0,8%). Вывоза зерна увеличился в 1,6 раза.

    Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в марте выросли на 5,5%, до 15,1 млн тонн, в том числе удобрений (+30,8%), нефтеналивных грузов (+33,1%), зерна (в 3,1 раза), а также угля (+6%).

    Рост погрузки в марте имел место на Юго-Восточной (+7,7%), Дальневосточной (+5,7%), Приволжской (+5%), Куйбышевской (+2,8%), Северо-Кавказской (+1%) и Красноярской (+1,3%) железных дорогах.

    Основное влияние на показатели погрузки в целом оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии, строительной и других, поясняют в РЖД.

    Изменение конъюнктуры требует перестройки грузоотправителями логистических схем, в том числе с увеличением плеча доставки, о чем свидетельствует рост грузооборота на сети РЖД в марте на 0,8%.

    Грузооборот в январе-марте 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составил 600,2 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 5,5% и составил 743,1 млрд т/км.

    Грузооборот за март 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 218,1 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6% и составил 269,6 млрд т/км.

    Фото: РЖД


