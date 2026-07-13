В Нагпуре в Индии прошла третья встреча министров транспорта стран БРИКС, сообщается на сайте Министерства транспорта РФ. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Шило. В своем выступлении он выразил благодарность индийской стороне за поддержку российской инициативы по запуску регулярного транспортного диалога в рамках объединения и за активное развитие отраслевой повестки в период председательства Индии в БРИКС.

Глава российской делегации поделился с партнерами приоритетами России и передовым опытом в формировании эффективной, бесшовной и безопасной транспортной системы, а также ключевыми направлениями развития транспортной инфраструктуры страны.

В ходе встречи российская сторона представила пакет инициатив и предложений для стран БРИКС. В частности, А.Шило предложил развивать техническое сотрудничество в области сертификации устойчивого авиационного топлива (sustainable aviation fuel, SAF), что позволит минимизировать зависимость от ограничений доступа к существующим международным процедурам. Кроме того, он пригласил ведущие города стран-участниц БРИКС присоединиться к международному проекту UrbanTransportData, направленному на анализ открытых транспортных данных для повышения эффективности городских транспортных систем.

Особое внимание в выступлении было уделено роли железнодорожного транспорта. Россия поддерживает создание Исследовательской железнодорожной сети БРИКС (BRICS Research Railway Network, BRRN) как первого практического шага к формированию единой площадки для научно-технического сотрудничества между железнодорожными администрациями стран-участниц. А.Шило также проинформировал коллег о перспективных направлениях развития железнодорожных маршрутов для стран БРИКС, акцентируя внимание на укреплении транспортной связанности на евразийском континенте.

По итогам встречи была принята Декларация министров, отражающая консолидированную позицию государств БРИКС по ключевым темам обсуждения.

А.Шило также провел двусторонние переговоры с министром дорожного транспорта и шоссейных дорог Индии Нитином Джайрамом Гадкари, заместителем министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Насером Аль-Касими и заместителем министра транспорта ЮАР Мхулеко Хленгвой, чтобы обсудить актуальные вопросы транспортного сотрудничества с этими странами.

Кроме того, состоялись встречи с представителями индийского бизнеса и государственной власти, посвященные опыту Индии в области создания и использования передовых цифровых транспортно-логистических решений.

Фото: Минтранс России