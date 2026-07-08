Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ворсино

Транспортная группа FESCO запустила новый регулярный железнодорожный контейнерный сервис из «Владивостокского морского торгового порта» (входит в FESCO) на транспортно-логистический центр «Ворсино» в Калужской области.

Как сообщили SeaNews в FESCO, первый поезд отправился 4 июля. В его составе – 153 TEU с импортными грузами из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые были доставлены в ВМТП морскими линиями FESCO. Расчетное транзитное время железнодорожной перевозки составляет 12 дней. На первом этапе контейнерные поезда будут отправляться с регулярностью четыре раза в месяц. В дальнейшем планируется увеличить частоту перевозок по маршруту.

Запуск нового поезда из ВМТП стал очередным этапом расширения сотрудничества между FESCO и ТЛЦ «Ворсино» в сфере контейнерной логистики.

Еще одним направлением совместной работы является развитие прямых железнодорожных сервисов из Китая на ТЛЦ «Ворсино» через сухопутные погранпереходы. Если в январе текущего года Группа отправила на терминал в Калужской области один контейнерный поезд из КНР, то уже в июне количество таких составов увеличилось до девяти.

FESCO также развивает внутрироссийские перевозки через ТЛЦ «Ворсино, в частности, выполняются регулярные отправки контейнерных поездов в Благовещенск, а также формируются составы в Хабаровск и Владивосток.

«ТЛЦ “Ворсино” становится для FESCO одним из стратегических логистических узлов в центральной части России. Мы не только развиваем регулярные поезда из ВМТП на терминал в рамках наших интермодальных решений, но и активно наращиваем контейнерные перевозки из Китая через сухопутные погранпереходы, предлагая клиентам различные варианты доставки и возможность диверсификации маршрутов. В ближайших планах – запуск публичного контейнерного поезда из китайского Чэнду на ТЛЦ “Ворсино”, в составе которого клиенты смогут отправить партию от одного контейнера с минимальным транзитным временем», – заявил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Фото: FESCO