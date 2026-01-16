Информационно-аналитическое агентство
Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году
16.01.2026

    • По итогам 2025 года через КПП Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района прошло 8 165 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, на 6,3% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные местной таможни.

    По словам таможенников, благодаря повышению эффективности работы и применению интеллектуальных технологий для таможенного досмотра, в 2025 году было заметно сокращено время остановки и ожидания отправления поезда на погранпереходе. В 2025 году максимальное суточное число прошедших через Алашанькоу железнодорожных составов составило 30 единиц, а время для прохождения таможенного оформления сократилось на 18,4% по сравнению с 2024 годом.

    Грузооборот через железнодорожный КПП Алашанькоу в 2025 году вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и достиг 17,86 млн тонн.

    В течение 2025 года Китай экспортировал через КПП Алашанькоу такие товары как автомобили на новых источниках энергии, электромеханические изделия, высокотехнологичную продукцию, и предметы повседневного спроса, а импортировал сырьевые и другие товары.

    По состоянию на начало 2026 года через железнодорожный КПП Алашанькоу проходит 128 маршрутов грузовых поездов Китай- Европа и Китай – Средняя Азия, которые охватывают 21 страну, включая Германию и Польшу. А категории грузов, перевозимых этими поездами, превысили 200 наименований.

    Фото: Xinhua


