Поезда Китай – Европа КПП Маньчжурия в 2025 году

В 2025 году через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) автономного района Внутренняя Монголия прошло 4 867 поездов сообщнием Китай – Европа, на 11,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Объем перевезенных ими грузов составил 506 тыс. TEU (плюс 8,6%), сообщает информационное агентство Xinhua.

При этом в 2025 году на территорию КНР через КПП Маньчжурия (Маньчжоули) въехало 2 977 поездов Китай – Европа. Прирост показателя в годовом исчислении составил 21%.

Для повышения эффективности таможенного оформления КПП Маньчжурия (Маньчжоули) принял ряд мер, включая режим таможенной очистки грузов «24/7» по предварительной записи, внедрение платформы «умного» контроля за логистикой грузов и т.д.

Маршруты грузовых поездов Китай – Европа, проходящие через КПП Маньчжурия (Маньчжоули), связывают 60 городов Китая с 13 зарубежными странами, включая Россию, Польшу и Бельгию. При этом ассортимент грузов, перевозимых данными поездами, охватывает 12 категорий товаров, таких как электроприборы, предметы повседневного обихода, автомобили, растительные масла и т.д.

Фото: Xinhua