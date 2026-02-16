Информационно-аналитическое агентство
Грузовой поезд Китай – Европа в Беларусь
16.02.2026

Грузовой поезд Китай – Европа в Беларусь

    • 15 февраля из города Гуйян был отправлен первый в провинции Гуйчжоу с начала 2026 года грузовой поезд Китай – Европа. Состав доставит в Беларусь 55 TEU с автомобилями на новых источниках энергии и автозапчастями местного производства, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Состав пройдет через КПП Алашанькоу и привезет в Минскую область более чем 2 тыс. тонн товаров на сумму 24,9 млн юаней (3,6 млн долларов). Ожидается, что время в пути займет 15 дней.

    В местной дочерней компании китайского автопроизводителя GEELY сообщили, что данный маршрут позволит сократить время транспортировки товаров, экспортируемых в Центральную Европу, как минимум на 10 суток и сэкономить почти 10 млн юаней в год.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

  •  



