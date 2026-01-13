Информационно-аналитическое агентство
Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
13.01.2026

Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион

    • «Евросиб» расширяет контейнерные перевозки на станции Московского транспортного узла. Запущен прямой железнодорожный сервис, связывающий терминал на станции Сиань в китайской провинции Шэньси и терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги.

    Проект стал продолжением подписанного в июне 2025 года меморандума о стратегическом сотрудничестве между ГК «Евросиб» и платформенной компанией Xi`an Free Trade Port Construction and Operation Co., LTD.

    По информации «Евросиба», сервис консолидирует грузы со всего Китая на станции Сиань, доставка контейнеров с грузами клиентов осуществляется из провинций Шэньси, Хэбей, Шаньдун, Чжэцзян, Гуандун и прочих локаций.

    Отправка контейнерных поездов будет производиться на еженедельной основе. Новый маршрут позволит диверсифицировать для клиентов цепочки поставок в Московский регион.

    В компании рассчитывают, что устойчивый спрос на сервис в 2026 году будет поддерживаться производителями и дистрибьюторами автомобилей, бытовой техники и электроники в связи с увеличением локализации соответствующих производств и планируемыми изменениями в части утилизационного технологического сборов.

    Фото: ГК «Евросиб»


