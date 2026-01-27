Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые маршруты поездов Китай – Европа
27.01.2026

Новые маршруты поездов Китай – Европа

    • С 26 января в китайской железнодорожной системе внедрен обновленный график движения поездов, согласно которому по стране будет запущено в общей сложности 12 130 пассажирских железнодорожных рейсов и 23 748 грузовых рейсов, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По данным госкорпорации «Китайские железные дороги», в новом расписании добавлено 7 новых маршрутов с точными графиками следования из таких китайских узловых городов как Чжэнчжоу, Сиань, Цзинань, Чанша, Чунцин и Шицзячжуан.

    Речь идет о железнодорожных маршрутах грузоперевозок Китай – Европа, в рамках которых предоставляются транспортные услуги в соответствии с фиксированными рейсами поездов, маршрутами и расписаниями с четко определенными пунктами отправления, погранпереходами для пересечения границ и временем прибытия по всем станциям, которые были тщательно разработаны и согласованы транспортными ведомствами стран, расположенных вдоль этих маршрутов.

    До этого, согласно официальным данным, подобных железнодорожных маршрутов в стране насчитывалось 17, которые охватывали 9 китайских городов и 6 европейских стран и ежегодно по которым курсировали свыше 1 000 железнодорожных составов. Новый график движения поездов довел число подобных маршрутов до 24.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу в 2025 году
    Количество поездов увеличилось на 6,3%.
    АлашанькоуКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0
    14.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос в 2025 году
    Количество грузовых поездов, прошедших через КПП Хоргос выросло на 13,2%.
    Железная дорогаКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияПоезда
    0
    19.01.2026
    Поезда Китай – Европа из Демонстрационной зоны Китай-ШОС в 2025 году
    Количество поездов выросло более чем на 20%.
    Железная дорогаКитай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    26.01.2026
    Поезда Китай – Европа КПП Маньчжурия в 2025 году
    Объем перевозок вырос на 8,6%.
    Китай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    15.01.2026
    Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    Итоги 2025 года
    Китай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0
    21.01.2026
    Первый грузовой поезд Китай – Средняя Азия из Тяньцзиня
    По транскаспийскому маршруту
    АзербайджанКитайКонтейнерный поездТранскаспийский маршрут
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    23.01.2026 400-е собственное судно
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    Госрегулирование Показать всё
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •