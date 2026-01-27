Новые маршруты поездов Китай – Европа

С 26 января в китайской железнодорожной системе внедрен обновленный график движения поездов, согласно которому по стране будет запущено в общей сложности 12 130 пассажирских железнодорожных рейсов и 23 748 грузовых рейсов, сообщает информационное агентство Xinhua.

По данным госкорпорации «Китайские железные дороги», в новом расписании добавлено 7 новых маршрутов с точными графиками следования из таких китайских узловых городов как Чжэнчжоу, Сиань, Цзинань, Чанша, Чунцин и Шицзячжуан.

Речь идет о железнодорожных маршрутах грузоперевозок Китай – Европа, в рамках которых предоставляются транспортные услуги в соответствии с фиксированными рейсами поездов, маршрутами и расписаниями с четко определенными пунктами отправления, погранпереходами для пересечения границ и временем прибытия по всем станциям, которые были тщательно разработаны и согласованы транспортными ведомствами стран, расположенных вдоль этих маршрутов.

До этого, согласно официальным данным, подобных железнодорожных маршрутов в стране насчитывалось 17, которые охватывали 9 китайских городов и 6 европейских стран и ежегодно по которым курсировали свыше 1 000 железнодорожных составов. Новый график движения поездов довел число подобных маршрутов до 24.

Фото: Xinhua