Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос в 2025 году
14.01.2026

Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос в 2025 году

    • В 2025 году количество грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, прошедших через КПП Хоргос выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составило 9 882. При этом грузооборот через КПП Хоргос увеличился на 17,8% до 14,24 млн тонн, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на статические данные железнодорожной станции Хоргос.

    Через погранпереход Хоргос на среднеазиатский и европейский рынки идут такие товары китайского производства, как предметы повседневного спроса, электромеханическое оборудование, электроника, продукция сельского хозяйства и подсобных промыслов.

    По информации синьцзянской международной экспедиторской компании «Чжунлянь Хайтун», клиенты предпочитают поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия за их высокую скорость транспортировки, большое количество железнодорожных линий, стабильную продолжительность цикла перевозки грузов и контролируемость издержек. В прошлом году компания обслужила 2 200 поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, на 41% больше по сравнению с 2024 годом.

    Местная таможня, сохраняя тесное взаимодействие с железнодорожными органами, обеспечила обмен таможенными и железнодорожными данными в режиме реального времени, что позволило повысить эффективность таможенного оформления составов этой категории на более чем 50%.

    С момента запуска движения грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия на КПП Хоргос было обработано более 52 тыс. таких составов. В настоящее время через погранпереход Хоргос проходит 90 железнодорожных маршрутов грузоперевозок Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, которые охватывают 46 городов и районов в 18 зарубежных странах, а номенклатура грузов, перевозимые ими, превысила 200 наименований.

    Фото: Xinhua


  •  

