Поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
28.01.2026

Поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото

    • 23 января поезд Китай – Европа, загруженный 55 контейнерами с товарами, покинул железнодорожный КПП Эрэн-Хото автономного района Внутренняя Монголия.

    Таким образом, за период с 2013 года, когда через КПП Эрэн-Хото были запущены международные грузовые поезда Китай – Европа, количество прошедших через него в обе стороны подобных железнодорожных составов превысило 22 тыс., сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на газету «Нэймэнгу жибао».

    КПП Эрэн-Хото является ключевым узлом в центральном коридоре международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, а также в экономическом коридоре Китай – Монголия – Россия.

    По итогам 2025 года, через КПП Эрэн-Хото прошло более 3 900 поездов Китай – Европа, а объем перевезенных ими грузов превысил 5 млн тонн.

    В настоящее время количество железнодорожных маршрутов Китай – Европа, проходящих через КПП Эрэн-Хото, увеличилось с 2 до 75. Они охватывают свыше 70 городов или станций в более чем 10 странах, включая Германию и Польшу, а также более 60 городов в 24 административных единицах провинциального уровня Китая.

    Номенклатура грузов, перевозимых поездами этой категории, становится все более диверсифицированной. Раньше она включала главным образом металлы, химикаты, одежду, обувь и головные уборы, а сейчас доля товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как автомобили китайского производства и механическое оборудование, растет из года в год.

    Фото: Xinhua


