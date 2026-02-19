FESCO запустила сервис между Камбоджей и Россией

Транспортная группа FESCO объявила о запуске морского контейнерного сервиса между Россией и Королевством Камбоджа.

Как сообщили SeaNews в группе, маршрут включает отправку контейнеров из речного порта Пномпень (столица Камбоджи) по внутренним водным путям до порта Хошимин во Вьетнаме, где у FESCO организован региональный хаб для трансшипмента грузов из стран Юго-Восточной Азии. Здесь контейнеры консолидируются и перегружаются на суда регулярной линии FESCO Vietnam Direct Line, которые доставляют их во «Владивостокский морской торговый порт».

После прибытия в ВМТП грузы из Камбоджи могут быть отправлены получателям как на Дальнем Востоке, так и включены в сквозную интермодальную перевозку для доставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города России и стран СНГ контейнерными поездами FESCO.

Сервис работает в обоих направлениях, что позволяет организовать экспортные отправки российских грузов в Камбоджу по той же логистической цепочке.

Расчетное транзитное время между Пномпенем и Владивостоком составляет в среднем от 12 дней. Полный срок интермодальной доставки первой партии грузов из Камбоджи до конечного получателя в Москве составил 32 дня.

Основу грузопотока из Камбоджи формируют преимущественно товары лёгкой промышленности, сельскохозяйственная продукция.

Фото: FESCO