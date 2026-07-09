Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей

Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано 8 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Введённые ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений.

Временный запрет на экспорт дизтоплива был установлен Правительством в конце января 2026 года. До сих пор он касался только тех, кто не производит дизельное топливо.

Постановление от 8 июля 2026 года N854

Фото: ФТС