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Увеличена экспортная квота на лом и отходы черных металлов
09.07.2026

Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей

    • Временный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей, действующий по 31 июля 2026 года, теперь будет распространяться на производителей нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписано 8 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Введённые ограничения не будут распространяться в том числе на дизельное топливо, вывозимое с территории России в рамках международных межправительственных соглашений.

    Временный запрет на экспорт дизтоплива был установлен Правительством в конце января 2026 года. До сих пор он касался только тех, кто не производит дизельное топливо.

    Постановление от 8 июля 2026 года N854

    Фото: ФТС


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