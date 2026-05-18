Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлён ещё на 6 месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующее постановление подписано.

Действие предыдущего временного запрета, введённого в ноябре 2025 года, заканчивается 31 мая 2026 года.

В рамках ограничений из страны будет запрещено вывозить отходы и лом не только драгоценных металлов, но и металлов, плакированных драгоценными металлами. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Подобные временные запреты вводятся с 2022 года. Эти меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счёт привлечения значительных объёмов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.

