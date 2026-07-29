Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2026 увеличился на 12,7%

В июне 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 12,7% относительно показателя июне 2025 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (96,2%), который по итогам отчетного месяца вырос на 8,8%. Импорт повысился более чем в 23 раза.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года соответствовала 2,5%.
Груженых контейнеров было обработано на 13,9% больше, чем в июне 2025 года. Из общего объема груженых 3,3% приходилось на рефконтейнеры, 96,7% – на сухие.
99,99% груженых контейнеров прошло в каботаже, 0,01% – в импорте.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 10,4%.
В июне 2026 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 35,3%, на Мурманск приходилось 30,3%, через Архангельск прошло 21,7%.
Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.
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