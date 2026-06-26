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Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
26.06.2026

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 увеличился на 17,9%

    • В мае 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна повысился на 17,9% относительно показателя мая 2025 года.

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    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2026 увеличился на 17,9%

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 67,5% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 19,5%. Транзит вырос на 18,1%. В каботаже было перевалено на 53,3% больше, чем годом ранее. Импорт сократился на 28,4%.

    В мае 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,3%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 54% приходилось на нефтеналивные грузы. В мае 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 41,2% и 12,9% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 14,1%, на уголь и кокс – 11,8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 68,5%. Зерна было обработано на 60,1% больше, чем в мае 2025 года, оборот лесных грузов увеличился на 47%.

    Наиболее значительно, на 68,2% снизилась перевалка цветных металлов. Сжиженного газа перевалили на 63,3% меньше, чем в мае 2025 года. Химических грузов обработали на 48% меньше.

    В мае 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 62%, доля порта Тамань соответствовала 17,2%, Туапсе – 6,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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