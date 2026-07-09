Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 6 месяцев 2026 года составили 3 млн 921 тыс. TEU, на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1,5 млн TEU – на 2% меньше, чем годом ранее, в импорте – 992,8 тыс. TEU (+20,7%), в экспорте – 878,8 тыс. TEU (-1,9%), в транзите прошло 580 тыс. TEU (+3,1%).

По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2 млн 841,6 тыс. TEU – на 5,9% больше, чем годом ранее, в том числе в импортном сообщении – 890 тыс. TEU (+21,3%), в экспортном – 831,3 тыс. TEU (-1,6%), в транзитном – 481,7 тыс. TEU.

В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 40,8 млн тонн, на 1,7% больше, чем в январе-июне 2025 года.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих – в 1,4 раза до 204,9 тыс. TEU, зерна (в 1,4 раза до 92 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья (+34,3% до 19,6 тыс. TEU), промышленных товаров (+27% до 251,2 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+10,7% до 89,9 тыс. TEU), химикатов и соды (+6,4% до 431,3 тыс. TEU), черных металлов (+5,1% до 113,1 тыс. TEU), метизов (+19,2% до 251,2 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+14,3% до 6,2 тыс. TEU).

Увеличились перевозки в контейнерах машин, станков и двигателей – на 19,1% до 199 тыс. TEU, нефтяных грузов (+8,9% до 49,3 тыс. TEU), остальных и сборных грузов (+3,5% до 100,6 тыс. TEU), продуктов перемола (+5% до 22,9 тыс. TEU),

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 17,8% до 247,1 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,8% до 78,4 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 9,5% 206,6 тыс. TEU, рыбы – на 11,2% до 15,6 тыс. TEU

Перевозки в контейнерах бумаги сократились на 3,8% до 184,6 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 1,5% до 13,2 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 6% до 168 тыс. TEU.

В июне во всех видах сообщения, по данным РЖД, было перевезено 681,2 тыс. TEU (груженых и порожних), на 13,4% больше, чем годом ранее, и на 1,6% меньше, чем в предыдущем месяце.

Фото: РЖД