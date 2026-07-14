Магистральная квантовая сеть РЖД прошла аттестацию

Магистральная квантовая сеть ОАО «РЖД» аттестована по требованиям Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, сообщила компания. Документ подтверждает необходимый уровень безопасности сети и соответствие требованиям, предъявляемым к информсистемам II класса защищенности.

Аттестат позволит РЖД оказывать услуги с использованием магистральной квантовой сети сторонним заказчикам, что актуально в условиях роста требований к защите информации на объектах критической информационной инфраструктуры.

Ключевыми отраслями применения квантовых коммуникаций станут финансовый сектор, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение, промышленность, транспорт и другие сферы.

Например, в финансовом секторе уже реализуются пилотные проекты с участием Банка России, Казначейства, Финансового университета при Правительстве и ведущих банков.

«Квантовые коммуникации находятся на достаточно высоком уровне зрелости, уже создана магистральная квантовая сеть, которая строится в рамках национального проекта «Экономика данных», и в соответствии с дорожной картой совместно с РЖД до 2030 года планируется ее развитие. Важной задачей сейчас является масштабирование технологии и ее внедрение в различные отрасли экономики», — отметил заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов.

«Получение аттестата – это важный этап для развития отрасли и формирования рынка квантовых коммуникаций. Компания уже готова предоставлять внешним потребителям весь спектр сервисов и услуг с применением технологии квантовых коммуникаций», – сказал заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев.

Фото: РЖД