Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Создана компания для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы
14.07.2026

Магистральная квантовая сеть РЖД прошла аттестацию

    • Магистральная квантовая сеть ОАО «РЖД» аттестована по требованиям Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, сообщила компания. Документ подтверждает необходимый уровень безопасности сети и соответствие требованиям, предъявляемым к информсистемам II класса защищенности.

    Аттестат позволит РЖД оказывать услуги с использованием магистральной квантовой сети сторонним заказчикам, что актуально в условиях роста требований к защите информации на объектах критической информационной инфраструктуры.

    Ключевыми отраслями применения квантовых коммуникаций станут финансовый сектор, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение, промышленность, транспорт и другие сферы.

    Например, в финансовом секторе уже реализуются пилотные проекты с участием Банка России, Казначейства, Финансового университета при Правительстве и ведущих банков.

    «Квантовые коммуникации находятся на достаточно высоком уровне зрелости, уже создана магистральная квантовая сеть, которая строится в рамках национального проекта «Экономика данных», и в соответствии с дорожной картой совместно с РЖД до 2030 года планируется ее развитие. Важной задачей сейчас является масштабирование технологии и ее внедрение в различные отрасли экономики», — отметил заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов.

    «Получение аттестата – это важный этап для развития отрасли и формирования рынка квантовых коммуникаций. Компания уже готова предоставлять внешним потребителям весь спектр сервисов и услуг с применением технологии квантовых коммуникаций», – сказал заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.05.2026
    РЖД доставили щебень для модернизации федеральной автотрассы
    Сейчас обновление идёт участка автодороги от Ростова Великого до Переславля-Залесского.
    АвтодорогаРеконструкцияРЖД
    0
    08.07.2026
    Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге, первое полугодие 2026
    Погрузка автомобилей на Калининградской железной дороге в первом полугодии 2026 года выросла в 2,8 раза.
    АвтомобилиКалининградская железная дорогаРЖД
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    07.07.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026
    Самую высокую динамику в июне показала Пензенская область.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    28.05.2026
    Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    План действий рассчитан на перспективу до конца 2028 года.
    Казахстан темир жолыРЖДСоглашениеЦифровизация
    0
    20.03.2026
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 2 месяца 2026
    В январе-феврале 2026 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 20,9%.
    Железная рудаПогрузкаРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    13.07.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    09.07.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2026
    09.07.2026 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    09.07.2026 Запрет на экспорт дизтоплива распространен на производителей
    08.07.2026 Назначен начальник Центральной базовой таможни
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •