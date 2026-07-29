Погрузка цемента на жд, июнь 2026

В июне со станций РЖД отправлено 2,2 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 6,5% выше прошлогодних показателей, что эквивалентно более чем 2 тыс. дополнительных вагонов.

Основным драйвером в июне стал внутренний рынок: для российских потребителей перевезено свыше 2 млн тонн (+4,3%). В РЖД связывают рост отгрузок с тем, что строительный сезон выходит на пик.

Погрузка цемента на экспорт выросла в 1,7 раза до 117 тыс. тонн, что связано с формированием новых логистических цепочек.

Самую высокую динамику погрузки в июне показали Пензенская область – рост в 2 раза до 98 тыс. тонн, Пермский край – рост в 1,7 раза до 145 тыс. тонн и Красноярский край – рост в 1,5 раза до 74 тыс. тонн.

По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

Краснодарский край с 241 тыс. тонн,

Республика Мордовия с 197 тыс. тонн и

Свердловская область с 171 тыс. тонн.

Фото: РЖД