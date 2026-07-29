Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Погрузка цемента на жд, июнь 2026
29.07.2026

Погрузка цемента на жд, июнь 2026

    • В июне со станций РЖД отправлено 2,2 млн тонн цемента, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале. Это на 6,5% выше прошлогодних показателей, что эквивалентно более чем 2 тыс. дополнительных вагонов.

    Основным драйвером в июне стал внутренний рынок: для российских потребителей перевезено свыше 2 млн тонн (+4,3%). В РЖД связывают рост отгрузок с тем, что строительный сезон выходит на пик.

    Погрузка цемента на экспорт выросла в 1,7 раза до 117 тыс. тонн, что связано с формированием новых логистических цепочек.

    Самую высокую динамику погрузки в июне показали Пензенская область – рост в 2 раза до 98 тыс. тонн, Пермский край – рост в 1,7 раза до 145 тыс. тонн и Красноярский край – рост в 1,5 раза до 74 тыс. тонн.

    По данным РЖД, по объёму погрузки цемента лидируют:

    Краснодарский край с 241 тыс. тонн,

    Республика Мордовия с 197 тыс. тонн и

    Свердловская область с 171 тыс. тонн.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.01.2026
    Перевозки зерна по жд, декабрь 2025
    В декабре 2025 года по сети РЖД было отправлено почти 4 млн тонн зерна.
    2025ЗерноРЖД
    0
    07.07.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026
    Самую высокую динамику в июне показала Пензенская область.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    03.07.2026
    В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    В ходе встречи руководителей железных дорог России, Азербайджана и Ирана
    АзербайджанИранМТК "Север-Юг"РЖД
    0
    17.07.2026
    Новые локомотивы для РЖД
    242 новых локомотива приобрела компания за полугодие.
    ЗакупкилокомотивПодвижной составРЖД
    0
    12.02.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, январь 2026
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам января 2026 года увеличились на 0,5%.
    2026РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    19.06.2026
    Перевозки зерна по жд, май 2026
    В мае по сети РЖД было отправлено 2,8 млн тонн зерна.
    ЗерноПогрузкаРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.07.2026 FESCO и Петербургская биржа будут совместно развивать контейнерные перевозки
    29.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2026 увеличился на 12,7%
    28.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2026 в деталях
    27.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2026
    24.07.2026 «ТрансКонтейнер» расширил сеть пунктов перегрузки контейнеров
    24.07.2026 FESCO увеличила контейнерные перевозки
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •