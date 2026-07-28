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Экспортные перевозки удобрений на сети РЖД в июне выросли
28.07.2026

Экспортные перевозки удобрений на сети РЖД в июне выросли

    • Объем погрузки химических и минеральных удобрений в июне составил 5,9 млн тонн, что на 1,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них в контейнерах перевезли 370 тыс. тонн (13,5 тыс. ДФЭ, +9,7%).

    На экспорт в июне отправили 3,8 млн тонн (+11,2%). Большая часть (3,5 млн тонн, +20,4%) отправилась в направлении портов:

    • Северо-Запада – 3,1 млн тонн (+20,2%);
    • Юга – 355 тыс. тонн (+26,9%);
    • Дальнего Востока – 9,6 тыс. тонн (-50,5%).

    Во внутрироссийском сообщении погрузили и отправили свыше 2 млн тонн химических и минеральных удобрений.

    Лидеры по объему погрузки:

    • Пермский край (1,7 млн тонн);
    • Мурманская область (1,2 млн тонн);
    • Вологодская область (700 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


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