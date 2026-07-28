Экспортные перевозки удобрений на сети РЖД в июне выросли

Объем погрузки химических и минеральных удобрений в июне составил 5,9 млн тонн, что на 1,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них в контейнерах перевезли 370 тыс. тонн (13,5 тыс. ДФЭ, +9,7%).

На экспорт в июне отправили 3,8 млн тонн (+11,2%). Большая часть (3,5 млн тонн, +20,4%) отправилась в направлении портов:

Северо-Запада – 3,1 млн тонн (+20,2%);

Юга – 355 тыс. тонн (+26,9%);

Дальнего Востока – 9,6 тыс. тонн (-50,5%).

Во внутрироссийском сообщении погрузили и отправили свыше 2 млн тонн химических и минеральных удобрений.

Лидеры по объему погрузки:

Пермский край (1,7 млн тонн);

Мурманская область (1,2 млн тонн);

Вологодская область (700 тыс. тонн).

Фото: РЖД