Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 уменьшился на 4%

В апреле 2026 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4% относительно показателя 2025 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,9% всех грузов, уменьшился на 4,5%. Каботаж вырос на 11,9%. Импорт сократился на 17,8%. Транзит увеличился на 22,1%.

В апреле 2026 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,6%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 33%, нефтепродуктов – 17,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в апреле 2026 года приходилось 16,1%, на химические и минеральные удобрения – 13,1%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, оборот которого вырос в 2,5 раза. Зерна было обработано на 86,8% больше, чем в апреле 2025 года. Перевалка нефти увеличилась на 18%.

Наиболее значительно, на 97% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Руды было обработано на 61,1% меньше, химических грузов – на 46,4% меньше.

В апреле 2026 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 40,3%, Приморск обработал 28,7%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi