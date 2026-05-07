Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026
07.05.2026

Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 4 месяцев 2026 года составили 2 млн 558 тыс. TEU, на уровне показателя за аналогичный период 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 967,8 тыс. TEU – на 4,1% меньше, чем годом ранее, в импорте – 638 тыс. TEU (+12,8%).

    По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1 млн 842 тыс. TEU – на 1,7% больше, чем годом ранее, в том числе в импортном сообщении – 570 тыс. TEU (+12,9%), в экспортном – 552,6 тыс. TEU (-3,6%).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 26,7 млн тонн, на 1% меньше, чем в январе-апреле 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья – на 35,8% до 12,6 тыс. TEU, промышленных товаров (+28,4% до 166,8 тыс. TEU) и нефтяных грузов (+16,9% до 34,1 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+7,7% до 58,8 тыс. TEU), химикатов и соды (+6,6% до 289,1 тыс. TEU), черных металлов (+6,8% до 73,8 тыс. TEU), зерна (+18% до 63,8 тыс. TEU), метизов (+13,3% до 157,7 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+10,5% до 4,1 тыс. TEU).

    После длительного спада заметно выросли, правда, на низкой базе прошлого года, автомобили и комплектующие (+14,7% до 125,1 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 8,7% до 124 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 1,1% до 8,4 тыс. TEU,

    Контейнерные перевозки остальных и сборных грузов остались на уровне прошлого года, составив 66 тыс. TEU.

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 24,2% до 153,3 тыс. TEU, строительных грузов – на 18,6% до 48,3 тыс. TEU, рыбы – на 17,2% до 9,8 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 15,3% 137,2 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах продуктов перемола сократились на 8,3% до 15,2 тыс. TEU, бумаги – на 3,8% до 122,8 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 1,2% до 106,5 тыс. TEU.

    В апреле во всех видах сообщения, по данным РЖД, было перевезено 652,4 тыс. TEU, на 6% больше, чем годом ранее, и на 3,9% меньше, чем в предыдущем месяце.

