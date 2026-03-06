Скидки на перевозку чугуна и листовой стали

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания в своем телеграм-канале.

До конца 2026 года будут действовать объёмные скидки:

22,8% – на перевозки чугуна в полувагонах со станции Новотроицк (Оренбургская область) в Новороссийск,

21,6% – на перевозки медного концентрата в полувагонах со станции Тамерлан на станцию Пирит (Челябинская область),

12,6% – на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со станции Ветласян (Республика Коми),

30% – на перевозки листовой стали в вагонах со станции Аша (Челябинская область) на станции Западно-Сибирской и Московской железных дорог,

50% – на перевозки чёрных металлов из Череповца через ряд пограничных передаточных станций на границе с Казахстаном, станцию Самур на границе с Азербайджаном, а также на станцию Владикавказ,

50% – на внутрироссийские перевозки прочих видов проката чёрных металлов из Череповца,

50% – на перевозки алюминиевой, латунной, медной катанки со станций Багульная и Гончарово (Иркутская область), Кандалакша (Мурманская область) и Красноярск-Северный на ряд станций сети железных дорог. Данная скидка действует до конца 2027 года.

Кроме того, расширен список станций, с которых возможны отправки со скидкой легковых автомобилей в вагонах-автомобилевозах.

Фото: РЖД