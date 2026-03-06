Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Многоцелевое судно обеспечения для Росморпорта
06.03.2026

Скидки на перевозку чугуна и листовой стали

    • Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    До конца 2026 года будут действовать объёмные скидки:

    • 22,8% – на перевозки чугуна в полувагонах со станции Новотроицк (Оренбургская область) в Новороссийск,
    • 21,6% – на перевозки медного концентрата в полувагонах со станции Тамерлан на станцию Пирит (Челябинская область),
    • 12,6% – на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в цистернах со станции Ветласян (Республика Коми),
    • 30% – на перевозки листовой стали в вагонах со станции Аша (Челябинская область) на станции Западно-Сибирской и Московской железных дорог,
    • 50% – на перевозки чёрных металлов из Череповца через ряд пограничных передаточных станций на границе с Казахстаном, станцию Самур на границе с Азербайджаном, а также на станцию Владикавказ,
    • 50% – на внутрироссийские перевозки прочих видов проката чёрных металлов из Череповца,
    • 50% – на перевозки алюминиевой, латунной, медной катанки со станций Багульная и Гончарово (Иркутская область), Кандалакша (Мурманская область) и Красноярск-Северный на ряд станций сети железных дорог. Данная скидка действует до конца 2027 года.

    Кроме того, расширен список станций, с которых возможны отправки со скидкой легковых автомобилей в вагонах-автомобилевозах.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.03.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРегионыРЖД
    0
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    06.03.2026
    Первый длинносоставный контейнерный поезд из Тобольска
    И далее в Китай
    длинносоставный поездКонтейнерный поездРЖДТобольск
    0
    10.02.2026
    Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 445,6 тыс. TEU.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    06.02.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.03.2026 Первый длинносоставный контейнерный поезд из Тобольска
    06.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%
    06.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 10, 2026
    05.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях
    05.03.2026 Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
    04.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •