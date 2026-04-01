Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы — 3

В первой половине марта ставки на контейнерные перевозки из Китая в Россию перешли к росту на фоне геополитической напряженности и перераспределения грузопотоков. По оценке руководителя отдела логистики АО «Юнитрейд» Кирилла Лахина, этот тренд сохранится и в апреле.

Рост ставок на прямые контейнерные перевозки и мультимодальные сервисы из Китая в Россию за последний месяц действительно ускорился. Ставки на прямые железнодорожные перевозки, например, Шанхай – Москва, выросли более чем на 10%, превысив $8 тыс. за 40-футовый контейнер, и продолжают расти.

Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте мультимодальных перевозок. На маршруте Шанхай – Москва через дальневосточные порты ставки морского фрахта за 40-футовый контейнер на апрель увеличились по сравнению с уровнем на 1 марта на 15-20% до $2,7 тыс., а железнодорожные тарифы из Владивостока в Москву – на 3-5%.

Таким образом, текущая ситуация характеризуется устойчивым ростом тарифов сразу в нескольких сегментах. На данный момент ставки на прямые контейнерные поезда между Китаем и Россией находятся в пиковой фазе роста, и эта динамика может продолжиться в апреле. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года тарифы увеличились на 20-25%.

Ключевыми факторами роста остаются геополитическая ситуация, инфляция, а также уход части игроков с рынка транспортно-экспедиционных услуг.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке контейнерные грузопотоки переориентировались. Поскольку морские сервисы до Новороссийска и Санкт-Петербурга временно ограничены, стоимость фрахта в эти порты имеет высокую волатильность. При этом наблюдается переток запросов на мультимодальные перевозки с морским плечом до Владивостока и дальнейшей отправкой в Москву по железной дороге. Ставки на железнодорожные и автомобильные перевозки при этом остаются волатильными.

Как и другие участники рынка, мы адаптируемся к меняющейся конъюнктуре. Стараемся налаживать взаимодействие с новыми агентами, прорабатываем новые маршруты, ведем переговоры с действующими подрядчиками для улучшения сервиса и получения более выгодных условий.

