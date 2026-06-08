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«РЖД Логистика» в роли интегратора логистических услуг
08.06.2026

«РЖД Логистика» в роли интегратора логистических услуг

    • Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске реализует проект по предоставлению комплексного транспортно-логистического обслуживания для нужд клиентов, работающих на Эльгинском месторождении.

    Как рассказали SeaNews в компании, в соответствии с заключенным в 2026 году договором «РЖД Логистика» обеспечивает доставку готовой продукции, строительных материалов, оборудования и карьерной техники со станций Западно-Сибирской железной дороги до станции Улак Дальневосточной железной дороги.

    «РЖД Логистика» в роли интегратора логистических услугВ рамках проекта компания оказывает полный комплекс услуг по организации перевозок грузов различной номенклатуры, включая негабаритное оборудование. Перечень сервисов также включает забор груза со складов клиентов автомобильным транспортом, доставку до терминалов погрузки, формирование транспортных пакетов для повышения эффективности использования подвижного состава, разработку схем погрузки, выполнение погрузочно-крепежных работ, предоставление услуг грузоотправителя, обеспечение подвижным составом, оплату услуг инфраструктуры ОАО «РЖД», а также выгрузку грузов в пункте назначения с последующей доставкой до складов получателя.

    Особое внимание в рамках проекта уделяется разработке оптимальных логистических решений для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, необходимых для реализации производственных задач на территории месторождения.

    На сегодняшний день в рамках проекта отправлено более 50 вагонов (универсальные платформы и полувагоны собственности АО «ФГК») с различными видами грузов для обеспечения производственной деятельности предприятия. Услуги оказываются в тесном взаимодействии со структурными подразделениями холдинга «РЖД» и АО «ФГК», что позволяет обеспечить комплексное управление цепями поставок в формате «одного окна» и предоставить клиенту полный спектр логистических услуг в рамках единого договора.

    «Взаимная интеграция компетенций «РЖД Логистики», подразделений холдинга «РЖД» и АО «ФГК» обеспечивает надежную организацию перевозочного процесса, оптимизацию цепочки поставок клиента, позволяет сократить сроки выполнения логистических операций на всех этапах. В текущих условиях сервис будет востребован у крупных промпредприятий, работающих в удаленных регионах», – отметил Алексей Мальцев, директор новосибирского филиала АО «РЖД Логистика».

    Фото: «РЖД Логистика»


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