Как промышленные предприятия выбирают логистические компании – взгляд грузовладельца

Транспортировка высокоточных станков и промышленного оборудования, отличающегося особой чувствительностью к вибрациям, всегда была одной из сложнейших задач для перевозчиков. Каким критериям должен отвечать логистический оператор, чтобы его услуги были востребованы в этом сегменте, с читателями SeaNews поделилась Анна Алексеева, специалист по внешнеэкономической деятельности ПГ «Векпром».

Бурный рост отечественной промышленности последних четырех лет сопровождается обновлением станочного парка. Новое оборудование приобретается для модернизации производства, увеличения объема выпуска и запуска новой продукции. От своевременной и качественной поставки оборудования зависит выполнение обязательств перед клиентами, то есть финансовое благополучие предприятия.

В этих условиях важность правильного выбора логистического партнера невозможно переоценить. После 2022 года существенно ограничены возможности экспорта оборудования 84-й группы. При этом сокращение экспорта с лихвой перекрывается возросшим импортом из стран Юго-Восточной Азии, Индии, Турции.

Перевозки современного промышленного оборудования увеличиваются год от года, и многие логистические операторы претендуют на долю этого растущего сегмента рынка. Как при таком разнообразии предложения сделать ответственный выбор, найти качественного оператора с приемлемой ценой? В первую очередь нужно определить способ доставки.

Преимущества и недостатки видов транспорта

У каждого типа перевозок – авто, авиа, водный и морской транспорт, железнодорожные, мультимодальные – есть свои плюсы и минусы.

Мультимодальные перевозки морем и железной дорогой отличает точность доставки в порты. Задержка судов происходит только в случае сильных тайфунов. При этом мультимодальная доставка из Китая занимает порядка 50 дней против 20 дней автотранспортом. Автоперевозчики выигрывают в оперативности, но и стоимость их услуг в два раза выше, чем у мультимодальных операторов.

По соотношению скорости и качества авиаперевозчикам нет альтернатив. При этом и стоимость авиауслуг остается заоблачной. Однако при обеспечении гарантийного ремонта и срочной поставки запчастей авиация незаменима.

Прямые железнодорожные поставки имеют серьезный недостаток – излишне длительное разрешение форс-мажорных обстоятельств. В начале декабря прошлого года один из вагонов состава в Забайкалье сошел с рельсов и повредил сторожку смотрителя. Бюрократический процесс определения виновного затянулся на полтора месяца, и всё это время контейнеры с нашим грузом стояли без движения. Это было оборудование для одного из металлургических предприятий. При том, что ни один вид транспорта не застрахован от технических неполадок, временные потери в случае форс-мажора на железной дороге огромны. В случае поломки грузового автомобиля его ремонт или замена в любой точке маршрута занимает максимум неделю.

Определяясь с типом перевозок, лучше выбирать между мультимодальными и автомобильными. Если речь идет о поставке запасных частей, ориентируйтесь на авиадоставку. Прямые железнодорожные перевозки следует использовать в случае, если непредвиденная задержка груза не критична для клиента.

Выбрав способ доставки, определяемся с оператором. При этом нужно понимать, что перевозчиков с одинаково хорошо налаженной работой на всех видах транспорта крайне мало. Оптимально выбирать оператора, специализирующегося на конкретном способе. «Векпром» пользуется услугами четырех логистических компаний для каждого вида транспорта.

Критерии выбора оператора

Открытость

Вопрос оперативного контроля соблюдения графика перевозки в последнее время стал одним из ключевых при железнодорожных перевозках. Если раньше обычный пользователь сайта отслеживания мог проверить, где находится его контейнер, то сегодня такой возможности нет. Оперативность во взаимодействии с клиентом, готовность максимально быстро предоставить информацию о нахождении груза стала важным критерием отбора логистического оператора.

Цена. Осторожнее с демпингом

Если вам поступило предложение с ценой значительно ниже рыночной, вспомните пословицу «Скупой платит дважды». Мир логистов тесен, поэтому стоит прислушаться к сарафанному радио. Однажды нам поступило предложение с дисконтом в 20%. На поверку оказалось, что этот оператор использовал потрепанные временем контейнеры, которые после выгрузки в порту железная дорога просто отказывалась принимать. Работа с демпингующими компаниями несет серьезный риск срыва сроков, поэтому за ценой гнаться не стоит.

Опыт прохождения таможенных процедур

При незначительном объеме импортных поставок, до 3-4 в месяц, предоставление логистической компанией функции таможенного брокера становится преимуществом. Если же, как в «Векпроме», количество ежемесячных деклараций превышает два десятка, целесообразно ввести на предприятии должность штатного декларанта. При этом у оператора должен быть поставлен процесс документооборота, чтобы неправильно заполненные формы не тормозили работу.

Страхование

Каждый ответственный оператор застрахован. И даже выбрав качественного оператора, использующего надежного страховщика, всегда интересуйтесь условиями страхования. При доставке дорогостоящего оборудования, стоимость которого превышает страховую сумму действующей страховки оператора, обязательно дополнительно застрахуйте ваш груз.

Готовность к разработке новых маршрутов

И предприятиям, и логистам удобнее использовать действующие транспортные коридоры. Но иногда возникает необходимость осуществить срочную доставку по новому маршруту. Способность оператора, специализирующегося на поставках из Китая, оперативно доставить груз из Индии – большой плюс.

Сейчас мы с одним из наших логистических партнеров оцениваем возможность использования Северного морского пути. Маршрут Владивосток – Петербург в этом случае составляет 14 тысяч километров, что почти в два раза короче пути через Суэцкий канал. Но при всей финансовой эффективности прямой доставки оборудования из Азии в Санкт-Петербург у СМП есть серьезный минус. Инфраструктура на многотысячном пути не всегда позволяет судну зайти в порт и устранить возможную серьезную неисправность. Мы проработали маршрут и начнем использовать его по мере улучшения портовой инфраструктуры, увеличения числа ледоколов и флота судов высокого ледового класса. И наш логистический оператор держит руку на пульсе, чтобы по мере устранения существующих ограничений мы первыми начали использовать возможности СМП. Способность оператора анализировать открывающиеся возможности становится не только его, но и вашим конкурентным преимуществом.

Существуют и стандартные маркеры надежности контрагентов, такие как финансовая стабильность и деловая репутация, след от арбитражных дел, состояние автопарка и подвижного состава, наличие лицензий. Даже время ответа на телефонный звонок много говорит об организации. Используйте все критерии. Правильный выбор логистического оператора сделает бизнес-процесс более управляемым и предсказуемым, а сам оператор станет надежным партнером на долгие годы.

Фото: ПГ «Векпром»

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции