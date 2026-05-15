Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ближневосточный конфликт и российская логистика 4
15.05.2026

Ближневосточный конфликт и российская логистика 4

    • О том, как конфликт на Ближнем Востоке сказался на мировой и российской логистике, в интервью SeaNews рассказал Алексей Каналин, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по региональному развитию ЦФО.

    Насколько ближневосточное направление востребовано российскими экспортерами и импортерами, какие основные грузы идут в экспорте и в импорте?

    Ближневосточный конфликт и российская логистика 4Последние годы в данном направлении активно рос экспорт российской продукции АПК. Наши клиенты, например, поставляли, растительные масла, кондитерскую продукцию, детское питание. Объемы перевозок увеличились за прошлый год примерно на 10%. Если говорить об импорте, то данное направление, в особенности ОАЭ, в большей степени рассматривалось как транзитный хаб для грузов, перевозимых из третьих стран в Россию.

    Как повлиял конфликт на товарооборот и логистику? Как изменились ставки?

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул всю мировую логистику, а не только морские перевозки, как многим могло показаться. Ближневосточные страны, в первую очередь Арабские Эмираты и Иран, были коридором для авиационных и мультимодальных перевозок. Маршрутная сеть авиакомпаний, которые представлены не только Дубаем, но и Катаром, Оманом и Ираном, покрывала практически всю мировую географию.

    Поэтому конфликт прежде всего повлиял на сроки доставки грузов и вызвал изменения привычных маршрутов. Раньше поставки шли по заранее выстроенным направлениям, привязанным к одному ключевому хабу. Сейчас логистика становится более вариативной, но долгой. Мы комбинируем маршруты, совмещаем контейнерные перевозки с автомобильными, где-то используем транзитные перевозки через третьи страны и так далее. Все это ведет к увеличению срока доставки, что заставляет компании планировать поставки заранее и наращивать свои запасы, чтобы снизить зависимость от этих маршрутов.

    Ставки на перевозки сегодня растут по всем направлениям, даже не связанным с Ближним Востоком. Причина – рост цен на нефть и, как следствие, удорожание топлива для всех видов транспорта. Помимо этого, из-за введения страховых надбавок растет стоимость фрахта для грузов, уже находящихся в пути или на которые был размещен букинг. По отдельным линиям и направлениям это может приводить к росту стоимости перевозки в два раза и более.

    В авиаперевозках рост ставок не столь критичный. Здесь главной проблемой остается отмена рейсов, которая ведет к повышению нагрузки на пропускную способность авиахабов и увеличению сроков доставки.

    Каковы перспективы развития ситуации и какие будут последствия для логистики и международной торговли (с позиций России), если конфликт затянется?

    В сегодняшних реалиях пытаться предугадать развитие событий невозможно. Яркий пример – ситуация с авиасообщением на прошлой неделе. В понедельник мы получили информацию, что Арабские Эмираты сняли все ограничения и открыли воздушное пространство, а ровно через день стало известно об очередной атаке по нефтеперерабатывающему заводу. Воздушное пространство снова было закрыто. В этих условиях невозможно делать прогноз даже на неделю вперед.

    При этом очевидно, что, если конфликт затянется, действующие транспортные узлы просто не выдержат нагрузки. Они не рассчитаны на такие потоки товаров, и получится коллапс всей транспортной системы. В такой ситуации российские и зарубежные компании будут вынуждены искать новых поставщиков и новые рынки сбыта, доступ к которым не будет зависеть от данных маршрутов, а действующие логистические операторы будут диверсифицировать свои маршруты и укреплять позиции на рынке, предлагая новые сервисы.

    Фото: «ТРАСКО»

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.05.2026
    Ближневосточный конфликт и российская логистика — 2
    Независимо от продолжительности конфликта или его итогов тарифы в течение года, вероятно, вернутся к более сбалансированному уровню.
    Pontis ExpeditionБлижний ВостокКонфликтЛогистика
    0
    27.04.2026
    Китай как главный торговый партнер России: что это изменило для логистики
    Беспокойство вызывает рост зависимости от китайского рынка, но другого такого партнера все равно нет.
    Логистикаразворот на ВостокФрэйт Логистик Групп
    0
    12.05.2026
    Ближневосточный конфликт и российская логистика — 1
    Последствия могут быть различными и зависеть от действий международных акторов, в том числе непосредственно не вовлеченных в данный конфликт.
    FM LogisticБлижний ВостокКонфликтЛогистика
    0
    31.03.2026
    Как промышленные предприятия выбирают логистические компании – взгляд грузовладельца
    Мир логистов тесен, поэтому стоит прислушаться к сарафанному радио
    ВекпромГрузовладельцыЛогистика
    0
    06.05.2026
    Стройте у порта
    Логистические хабы, Арктика и «белые лебеди»: как Россия перекраивает карту экспорта удобрений
    ЛогистикаУдобренияЭкспорт
    0
    07.04.2026
    Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы-4
    При увеличении спроса на контейнерные перевозки и отсутствии альтернативы будут расти сроки ожидания контейнеров и очереди на отправку на судах.
    SIGMAБлижний ВостокставкиТарифы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    12.05.2026 Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»
    12.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •