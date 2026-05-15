Ближневосточный конфликт и российская логистика 4

О том, как конфликт на Ближнем Востоке сказался на мировой и российской логистике, в интервью SeaNews рассказал Алексей Каналин, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по региональному развитию ЦФО.

Насколько ближневосточное направление востребовано российскими экспортерами и импортерами, какие основные грузы идут в экспорте и в импорте?

Последние годы в данном направлении активно рос экспорт российской продукции АПК. Наши клиенты, например, поставляли, растительные масла, кондитерскую продукцию, детское питание. Объемы перевозок увеличились за прошлый год примерно на 10%. Если говорить об импорте, то данное направление, в особенности ОАЭ, в большей степени рассматривалось как транзитный хаб для грузов, перевозимых из третьих стран в Россию.

Как повлиял конфликт на товарооборот и логистику? Как изменились ставки?

Конфликт на Ближнем Востоке затронул всю мировую логистику, а не только морские перевозки, как многим могло показаться. Ближневосточные страны, в первую очередь Арабские Эмираты и Иран, были коридором для авиационных и мультимодальных перевозок. Маршрутная сеть авиакомпаний, которые представлены не только Дубаем, но и Катаром, Оманом и Ираном, покрывала практически всю мировую географию.

Поэтому конфликт прежде всего повлиял на сроки доставки грузов и вызвал изменения привычных маршрутов. Раньше поставки шли по заранее выстроенным направлениям, привязанным к одному ключевому хабу. Сейчас логистика становится более вариативной, но долгой. Мы комбинируем маршруты, совмещаем контейнерные перевозки с автомобильными, где-то используем транзитные перевозки через третьи страны и так далее. Все это ведет к увеличению срока доставки, что заставляет компании планировать поставки заранее и наращивать свои запасы, чтобы снизить зависимость от этих маршрутов.

Ставки на перевозки сегодня растут по всем направлениям, даже не связанным с Ближним Востоком. Причина – рост цен на нефть и, как следствие, удорожание топлива для всех видов транспорта. Помимо этого, из-за введения страховых надбавок растет стоимость фрахта для грузов, уже находящихся в пути или на которые был размещен букинг. По отдельным линиям и направлениям это может приводить к росту стоимости перевозки в два раза и более.

В авиаперевозках рост ставок не столь критичный. Здесь главной проблемой остается отмена рейсов, которая ведет к повышению нагрузки на пропускную способность авиахабов и увеличению сроков доставки.

Каковы перспективы развития ситуации и какие будут последствия для логистики и международной торговли (с позиций России), если конфликт затянется?

В сегодняшних реалиях пытаться предугадать развитие событий невозможно. Яркий пример – ситуация с авиасообщением на прошлой неделе. В понедельник мы получили информацию, что Арабские Эмираты сняли все ограничения и открыли воздушное пространство, а ровно через день стало известно об очередной атаке по нефтеперерабатывающему заводу. Воздушное пространство снова было закрыто. В этих условиях невозможно делать прогноз даже на неделю вперед.

При этом очевидно, что, если конфликт затянется, действующие транспортные узлы просто не выдержат нагрузки. Они не рассчитаны на такие потоки товаров, и получится коллапс всей транспортной системы. В такой ситуации российские и зарубежные компании будут вынуждены искать новых поставщиков и новые рынки сбыта, доступ к которым не будет зависеть от данных маршрутов, а действующие логистические операторы будут диверсифицировать свои маршруты и укреплять позиции на рынке, предлагая новые сервисы.

