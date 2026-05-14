Ближневосточный конфликт и российская логистика - 3
14.05.2026

    • О том, как сказался ближневосточный конфликт на российском экспорте и импорте и логистике, которая их обеспечивает, в интервью SeaNews рассказала Татьяна Патужная, сооснователь логистической компании SIGMA.

    Насколько ближневосточное направление востребовано российскими экспортерами и импортерами, какие основные грузы идут в экспорте и в импорте?

    Ближневосточное направление остается востребованным у российских экспортёров и импортёров, несмотря на геополитические и логистические сложности. Используются все доступные маршруты, через которые можно продолжать внешнеторговую деятельность. Если одно направление закрывается или становится менее удобным, бизнес ищет альтернативы.

    Данный регион является одним из хабов для импортных грузов, в том числе для товаров двойного назначения и параллельного импорта. Экспортируются из России в основном нефть и нефтепродукты, зерно и другая агропродукция, металлы и продукция металлургии, удобрения, древесина и химическая продукция. Однако в связи с конфликтом объем товаропотоков значительно уменьшился.

    Как повлиял конфликт на товарооборот и логистику? И как изменились ставки?

    На примере Ормузского пролива можно констатировать сокращение товарооборота из-за военного конфликта в регионе примерно на 20%. Часть направлений была переориентирована на более длинный маршрут через мыс Доброй Надежды. Такой путь добавляет к транзитному времени около 15 суток, что, в свою очередь, сильно увеличивает уровень фрахта. На маршруте, проходящем вблизи зон военного конфликта, фрахт может увеличиться на 3000-5000 долларов за 20- или 40 футовый контейнер соответственно.

    Усилилась также нагрузка на альтернативные маршруты через Турцию, Центральную Азию и Дальний Восток. Но с учетом ранее сократившегося объема грузоперевозок ощущения «перенасыщения грузами» на этих направлениях нет.

    Каковы перспективы развития ситуации и какие будут последствия для логистики и международной торговли (с позиций России), если конфликт затянется?

    При затягивании конфликта пострадает в итоге конечный потребитель, так как удорожание логистики и удлинение маршрутов будут включаться в стоимость товаров.

    В долгосрочной перспективе можно ожидать формирования новой модели международной торговли – с более дорогой логистикой, меньшей предсказуемостью, ростом региональных транспортных коридоров и усилением роли политических факторов при выборе маршрутов.

    Фото: SIGMA

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


