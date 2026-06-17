8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 7

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Татьяна Патужная, сооснователь логистической компании SIGMA.

Подтвердился ли к началу июня прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву, или рынок уже вышел на плато?

В настоящее время стоимость мультимодальной контейнерной перевозки по маршруту Китай – Москва составляет, в зависимости от порта отправления, от $6 900 до $8 250 за FEU. Но, вероятно, это еще не предел.

Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

Сложно выделить какой-то один фактор. Уже несколько лет на международные грузоперевозки одновременно влияет целый комплекс обстоятельств: СВО, санкции, внутриполитические и экономические процессы.

При этом каких-то новых глобальных проблем, способных существенно повысить стоимость перевозок, сейчас нет. Можно сказать, что рынок следует классической логике спроса и предложения, однако и значительного роста объемов импортных перевозок мы сегодня не наблюдаем.

Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом в контейнерном сообщении Россия—Китай?

Дисбаланс между импортом и экспортом существовал всегда и сохраняется сейчас. Исключением могут быть периоды очень высокого курса валюты, когда экспорт начинает преобладать.

В целом российский экспорт – это преимущественно сырьевые грузы, а импорт – готовая продукция. При нынешнем валютном курсе экономически выгоднее завозить готовую продукцию, чем ее производить.

Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

Существенного влияния я не вижу. Рост фрахта был ожидаемым и вполне прогнозируемым. По сути, эти изменения уже заложены в стоимости продукции для конечного потребителя.

Какие сценарии рынка Вы считаете наиболее вероятными на июнь—август: коррекция после насыщения спроса, стабилизация на высоком уровне или дальнейший рост в преддверии высокого сезона?

По моему мнению, ставки на фрахт еще могут немного вырасти, после чего начнется их снижение. Однако в декабре, вероятно, мы вновь увидим предновогодний ажиотаж: увеличение спроса на оборудование приведет и к повышению ставок фрахта.

Фото: SIGMA

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