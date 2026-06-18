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8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 8
18.06.2026

8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 8

    • По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня ситуацию комментирует Кристина Алёшина, руководитель отдела логистики группы компаний ОКОМА.

    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 8Текущая ситуация на рынке контейнерных перевозок формирует устойчивую тенденцию роста тарифов на лето-осень 2026. Основные драйверы роста — дефицит провозных мощностей и геополитическая ситуация.

    Сегодня мы наблюдаем сокращение количества судов, работающих по направлению Китай – Россия (через Санкт-Петербург и Новороссийск). Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на порты Дальневосточного бассейна. Уже наблюдаются сложности со слотами на ближайшие даты отправки — свободных мест практически нет, что является сигналом для всех участников цепи поставок: нужно закладывать буферы и по бюджету, и по срокам, а также быть готовым пересмотреть маршрут доставки.

    Ситуация на морском плече находит свое отражение и в сегменте железнодорожной доставки из Китая – ставки растут из-за перераспределения потоков, кроме того, сейчас наблюдается нехватка контейнерного оборудования, что также влияет на бюджет перевозки. Текущие тарифы уже стремятся пробить потолок в $10 000 за 40-футовый контейнер и, вероятнее всего, это не предел.

    Однако полное повторение стрессового сценария 2023 года с заторами в портах Дальнего Востока маловероятно, хотя полностью исключать сюрпризы в условиях высокой неопределенности нельзя.

    Ключевое отличие текущей ситуации — нынешнее состояние бизнеса в стране, а именно его структурная перестройка. Изменения в фискальной, таможенной и кредитной политике России, ситуация с платежами за рубеж напрямую влияют на связку «бизнес — потребитель». Цикл сделки удлиняется, спрос снижается, бизнес испытывает серьезную финансовую нагрузку и это неизбежно ведет к сокращению грузопотока.

    Что касается нагрузки на мощности дальневосточного бассейна, то, скорее всего, нас ждет ее повышение, и начиная с июля сроки доставки увеличатся на 10-20 дней, прежде всего для грузов, следующих из порта по железной дороге.

    После 2023 года транспортные опции при отгрузках через Дальний Восток заметно расширились: в регионе работает достаточное количество морских и сухих терминалов, перевозчики отладили сервисы, что позволяет грузу не задерживаться и уходить к получателю в приемлемые сроки. Плюс по-прежнему для отправки контейнеров по-прежнему используются полувагоны. Хотя эксперты все еще скорее отрицательно относятся к этой технологии, такая практика помогает разгружать Дальневосточный полигон.

    Исходя из этого, самый вероятный сценарий на лето-осень 2026 года – это дискомфорт из-за нагрузки на инфраструктуру и увеличение сроков доставки. Однако повторения коллапса 2023 года не ожидается в свете текущего соотношения объема ввозимого груза и транспортных мощностей.

    Фото: ОКОМА

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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