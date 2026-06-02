Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июль 2025
02.06.2026

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь 2026 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • DC / HC / TC и др.
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2026
    Грузооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    Грузооборот морских портов России повысился на 10,5%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    04.03.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности март 2026 года
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    25.03.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 вырос на 14,2%
    В феврале 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 14,2% относительно показателя аналогичного […]
    2026ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    30.01.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0
    17.03.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 11 неделя 2026 года
    Цены растут.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    07.05.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 19, 2026
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    02.06.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    02.06.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    01.06.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2026
    01.06.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%
    29.05.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    02.06.2026 Ужесточается контроль за иностранными перевозчиками
    02.06.2026 Определены случаи, когда допускается оформление бумажных экспедиторских документов
    01.06.2026 Запрет на экспорт авиационного керосина
    01.06.2026 Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС
    01.06.2026 Система подтверждения ожидания поставки товаров в действии
    29.05.2026 Разработан порядок ведения реестра автомобильных грузоперевозчиков
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •