Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
19.03.2026

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 снизился на 19,4%

    • В феврале 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2025 года на 19,4%.

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 снизился на 19,4%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 29,7%, экспорт – на 33,6%. В каботаже было перевалено на 50,7% больше, чем годом ранее.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года составляла 30,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 15,6% меньше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 20% приходилось на рефконтейнеры, 80% – на сухие.

    45,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,8% – в каботаже, 25,4% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 29,9%.

    В феврале 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 82,9%, Калининград обработал 16,2%, на Усть-Лугу приходилось 0,8%.

