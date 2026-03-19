Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 снизился на 19,4%

В феврале 2026 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2025 года на 19,4%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт уменьшился на 29,7%, экспорт – на 33,6%. В каботаже было перевалено на 50,7% больше, чем годом ранее.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года составляла 30,3%.

Груженых контейнеров было обработано на 15,6% меньше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 20% приходилось на рефконтейнеры, 80% – на сухие.

45,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,8% – в каботаже, 25,4% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 29,9%.

В феврале 2026 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 82,9%, Калининград обработал 16,2%, на Усть-Лугу приходилось 0,8%.

