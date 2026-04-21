Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2026

На 16 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах снова уменьшились.

Так, на 16 неделе 2026 года в Роттердаме, по данным Oil Monster, на 19 апреля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) опустилась на 7% и составляла $624. Цена на низкосернистый мазут (VLSFO) находилась на уровне $640, на 11,6% ниже, чем неделей ранее. Стоимость MGO опустилась на 13,7% до $1217.

В порту Стамбул, по данным Oil Monster стоимость HSFO, не изменилась и составляла $549. Стоимость VLSFO находилась на уровне $907, на 7,6% ниже, чем неделей ранее. Стоимость MGO была прежней – $702.

В Пусане цена на HSFO снизилась на 8,8%, и находилась на уровне $675. Стоимость VLSFO уменьшилась на 6,7% до $793. Стоимость MGO опустилась на 6,5% и находилась на уровне $1495.

В порту Пирей за HSFO давали $690,5, как и неделей ранее. Стоимость VLSFO тоже не изменилась и составляла $847,75. Цена на MGO находилась на уровне $1526,75, на уровне прошлой недели.

В Сингапуре стоимость HSFO снизилась на 11,9% и составляла $636. Цена на VLSFO составляла $722, на 16,2% ниже, чем неделей ранее. За MGO давали $1311. Это на 2,7% меньше, чем на 15 неделе.

Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы MABUX. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в бОльшую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Фото: Sea Trade