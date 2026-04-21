Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2026
21.04.2026

    • На 16 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах снова уменьшились.

    Так, на 16 неделе 2026 года в Роттердаме, по данным Oil Monster, на 19 апреля стоимость высокосернистого мазута (HSFO) опустилась на 7% и составляла $624. Цена на низкосернистый мазут (VLSFO) находилась на уровне $640, на 11,6% ниже, чем неделей ранее. Стоимость MGO опустилась на 13,7% до $1217.

    В порту Стамбул, по данным Oil Monster стоимость HSFO, не изменилась и составляла $549. Стоимость VLSFO находилась на уровне $907, на 7,6% ниже, чем неделей ранее. Стоимость MGO была прежней – $702.

    В Пусане цена на HSFO снизилась на 8,8%, и находилась на уровне $675. Стоимость VLSFO уменьшилась на 6,7% до $793. Стоимость MGO опустилась на 6,5% и находилась на уровне $1495.

    В порту Пирей за HSFO давали $690,5, как и неделей ранее. Стоимость VLSFO тоже не изменилась и составляла $847,75. Цена на MGO находилась на уровне $1526,75, на уровне прошлой недели.

    В Сингапуре стоимость HSFO снизилась на 11,9% и составляла $636. Цена на VLSFO составляла $722, на 16,2% ниже, чем неделей ранее. За MGO давали $1311. Это на 2,7% меньше, чем на 15 неделе.

    Цены снижаются.

    Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы MABUX. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в бОльшую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Sea Trade


