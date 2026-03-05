Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 увеличился на 8,2%
05.03.2026

Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026: выросла перевалка нефтепродуктов

    • В январе 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 9,8% относительно показателя января 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026: выросла перевалка нефтепродуктов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 6,4%. В каботаже было перевалено на 16,2% больше, чем годом ранее. Импорт вырос в 3,7 раза.

    В январе 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 51,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (27,4%). Доля угля и кокса в январе 2026 года составила 5,2%.

    Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Нефтепродуктов было обработано на 60,2% больше, чем в январе 2025 года. Оборот хим. и мин. удобрений увеличился на 34,6%.

    Наиболее значительно, на 69% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Руды перевалили на 51,2% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 46,1%.

    В январе 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,3%, Сабетта обработала 35,4%, на Варандей приходилось 5,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 4, 2026
    Ставки на некоторые направления увеличились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское морезерновыеФрахтовые ставки
    0
    05.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт снизился на 34,1%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    28.01.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 12,8%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    04.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот портов вырос на 50,2%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    24.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 8 неделя 2026
    Топливо подешевело.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    04.03.2026 Что в контейнерах у «Дела»
    04.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    03.03.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 в деталях
    02.03.2026 Возобновлен контейнерный сервис между Ростовом и Иркутском
    02.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •