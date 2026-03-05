Грузооборот Арктического бассейна в январе 2026: выросла перевалка нефтепродуктов

В январе 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 9,8% относительно показателя января 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 6,4%. В каботаже было перевалено на 16,2% больше, чем годом ранее. Импорт вырос в 3,7 раза.

В январе 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,2%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 51,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (27,4%). Доля угля и кокса в январе 2026 года составила 5,2%.

Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Нефтепродуктов было обработано на 60,2% больше, чем в январе 2025 года. Оборот хим. и мин. удобрений увеличился на 34,6%.

Наиболее значительно, на 69% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Руды перевалили на 51,2% меньше, чем годом ранее, угля и кокса – на 46,1%.

В январе 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 55,3%, Сабетта обработала 35,4%, на Варандей приходилось 5,9%.

