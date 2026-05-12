Ближневосточный конфликт и российская логистика — 1

Вооруженный конфликт на Дальнем Востоке внес существенные коррективы в логистические схемы и мировую торговлю. Как он сказался на российской логистике, в интервью SeaNews рассказал директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Насколько ближневосточное направление востребовано российскими экспортерами и импортерами, какие основные грузы идут в экспорте и в импорте?

Данное направление является востребованным у российских импортеров. Причин много. Во-первых, традиционно через зоны свободной торговли в ОАЭ поставляются товары с дальнейшей перепродажей, в том числе те, которые ввиду текущей геополитической ситуации не могут отгружаться непосредственно в РФ. Во-вторых, через иранский порт Бандар-Аббас и территорию этой страны проходит МТК Север – Юг, который также пролегает по территории РФ. Есть и другие не менее значимые причины.

Как повлиял конфликт на товарооборот и логистику? Как изменились ставки?

Что касается немедленного эффекта, то конфликт приостановил перевозки грузов морским транспортом через Ормузский пролив, а также сократил (а во время закрытия воздушного пространства – поставил на стоп) потоки авиагрузов через данный регион. Конфликт привел к росту стоимости нефти и её дефициту на международном рынке, а, соответственно, нехватке и удорожанию топлива, в том числе авиационного керосина и морских тяжёлых сортов топлива. Это в свою очередь сказалось на транспортных тарифах и даже привело к отмене большого количества авиарейсов. Так, например, согласно информации из СМИ, только авиакомпаниями ЕС за последние две недели было отменено более 12 тыс. авиарейсов (около 2 млн посадочных мест для пассажиров) из-за дефицита авиакеросина.

Каковы перспективы развития ситуации и какие будут последствия для логистики и международной торговли (с позиций России), если конфликт затянется?

Пытаться предугадать возможные сценарии развития ситуации будет непродуктивно при отсутствии достаточного объема информации. Перспективы ее развития и последствия могут быть различными и зависеть от действий международных акторов, в том числе непосредственно не вовлеченных в данный конфликт.

Фото: FM Logistic в России

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции