Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Снижение жд ставок из Китая на РФ временное – FM Logistic
26.03.2026

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы — 1

    • В первой половине марта ставки на перевозки из Китая в Россию начали расти на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перераспределения грузопотоков. Свою оценку сложившейся на рынке ситуации дал директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

    Влияние ситуации на Ближнем Востоке на жд тарифы - 1С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке мы наблюдаем приостановку отгрузок из портов Персидского залива, снижение объема отгрузок на морских сервисах из Азии в ЕС, балтийские и черноморские порты РФ через Суэц. Большая часть грузов перенаправляется через Дальний Восток и Китай, а также вокруг Африки.

    Повышение спроса на «безопасные» пути повлекло за собой удорожание перевозок по ним. Тарифы на прямые железнодорожные сервисы из КНР в РФ и ЕС, а также на маршрутах через российские порты Дальнего Востока растут на протяжении всего марта, поскольку эти направления являются альтернативой морских контейнерных сервисов через Суэцкий канал.

    Исходя из текущих средних значений на рынке, ставки на прямую железнодорожную доставку 40-футового контейнера из Китая до Москвы находятся в диапазоне 6 500-6 900 долларов. На мультимодальных маршрутах из Китая до Москвы через порты ДВ перевозка 40-футового контейнера в среднем обойдется в 6 500 долларов – цена зависит от порта погрузки в Китае, доступности мест на судне и других факторов.

    В то же время тариф на 40-футовый контейнер из КНР по железной дороге до станции назначения в ЕС будет стоить в среднем на 2 тыс. долларов дороже, чем до Москвы. К сожалению, такая разница в тарифах приводит к приоритизации китайскими станциями контейнерных поездов из КНР в ЕС в ущерб отправкам в РФ. Это, в свою очередь, искусственно сокращает предложение на рынке на маршрутах в Россию, увеличивает сроки ожидания отправления и дополнительно влияет на рост тарифов.

    Если ситуация на Ближнем Востоке в ближайшие недели будет развиваться по тому же сценарию, наиболее вероятно сохранение текущей тенденции.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •