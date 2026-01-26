Информационно-аналитическое агентство
FESCO доставила первую партию семян подсолнечника из Китая в Екатеринбург
26.01.2026

Пшеница в Монголию

    • АО «РЖД Логистика» перевезло партию пшеницы в Монголию для компании «СЭИК», крупного агропроизводителя Новосибирской области. Транспортное решение, сообщили SeaNews в компании, реализовано в рамках механизма софинансирования экспортных транспортно-логистических услуг при отправке грузов предприятий МСП железнодорожным транспортом.

    Центр «Мой бизнес» Новосибирской области совместно с компанией «РЖД Логистика» развивает проект, направленный на развитие доступных и эффективных логистических сервисов для малого и среднего предпринимательства, ориентированного на экспорт продукции отечественного производства. Эта мера поддержки реализуется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает софинансирование транспортно-логистических услуг при отправке грузов железнодорожным транспортом на зарубежные рынки в пропорции 80% – за счет государственной поддержки и 20% – за счет получателя. Размер поддержки для одного субъекта МСП может достигать 1 млн рублей, что позволяет существенно снизить объем затрат, необходимых для выхода на внешние рынки.

    Компания «СЭИК» выступила первым субъектом МСП, который воспользовался новым механизмом поддержки. Реализованный кейс по перевозке пшеницы в Монголию подтвердил востребованность комплексных логистических решений для экспортно-ориентированного малого бизнеса и эффективность партнерского формата взаимодействия.

    По словам директора филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске Алексея Мальцева, в рамках сервиса «Экспортный экспресс для МСП» по перевозке сборных грузов в Китай «РЖД Логистика» обеспечивает не только логистические услуги, но предлагает комплексный сервис от первой и последней мили до оформления таможенных деклараций».

    Фото: РЖД


