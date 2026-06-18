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18.06.2026

Рост грузопотока через российско-монгольскую границу

    • Алтайская таможня фиксирует рост потока туристов и грузов через российско-монгольскую границу, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    В июне ежедневный грузовой и пассажирский трафик через МАПП Ташанта в Республике Алтай вырос на 30% по сравнению с показателями предыдущего месяца. В среднем границу пересекают до 200 транспортных средств в день.

    В связи с проводимой в настоящее время модернизацией пункта пропуска и монтажом портального ИДК движение транспорта на выезд из России осуществляется по двум полосам вместо трех, что оказывает влияние на пропускную способность.

    Алтайские таможенники совместно с другими службами принимают необходимые меры для предотвращения скопления транспортных средств. Организовано реверсивное движение автомобилей и усилены смены таможенного поста.

    Время работы МАПП Ташанта с 9:00 до 18:00. С наступлением активного туристического сезона принято решение о смещении графика работы дежурных должностных лиц до 21:00 для оформления авто из Монголии, успевших пересечь границу.

    «Должностные лица поста справляются с традиционно увеличивающимся грузопотоком и туристическим трафиком летом. Однако для минимизации времени нахождения перед пунктом пропуска рекомендуем учитывать информацию о том, что пиковые нагрузки приходятся на утренние часы работы МАПП, а также в период перед праздничными и выходными днями», – отметил начальник Алтайской таможни Олег Журавлёв

    Фото: ФТС


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