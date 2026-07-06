146 тысяч фур и более 4 тыс. ж/д составов через Забайкальск

За шесть месяцев 2026 года границу в пункте пропуска МАПП Забайкальск пересекли 145,7 тыс. грузовых транспортных средств. сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 30,8% и превысил 1,5 млн тонн.

Ежесуточно сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск оформляют свыше 900 грузовых транспортных средств. В январе этот показатель немногим превышал 650 грузовиков в сутки.

За шесть месяцев 2026 года сотрудники таможенного поста ЖДПП Забайкальск оформили 4193 груженых железнодорожных состава и 11,2 млн тонн товаров.

Грузооборот по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличился на 4,13%.

Фото: ФТС