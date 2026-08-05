Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2026

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 7 месяцев 2026 года составили 4 млн 594 тыс. TEU, на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 733 тыс. TEU – на 1% меньше, чем годом ранее, в импорте – 1 млн 170 тыс. TEU (+22%), в экспорте – 1 млн 21 тыс. TEU (-1,7%), в транзите прошло 681 тыс. TEU (+1,9%).

По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 3 млн 334 тыс. TEU – на 6,4% больше, чем годом ранее, в том числе во внутреннем сообщении – 755 тыс. TEU, в импортном – 1 млн 51 тыс. TEU (+23,3%), в экспортном – 961 тыс. TEU (-2%), в транзитном – 567 тыс. TEU (+7,5%).

В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 47,7 млн тонн, на 1,8% больше, чем в январе-июле 2025 года.

По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих – в 1,5 раза до 243,4 тыс. TEU, зерна (в 1,4 раза до 101,6 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья (+28,1% до 23,9 тыс. TEU), промышленных товаров (+23,5% до 298 тыс. TEU).

Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+12,3% до 107,6 тыс. TEU), химикатов и соды (+6,4% до 497,2 тыс. TEU), черных металлов (+5,8% до 133,9 тыс. TEU), метизов (+20,1% до 296,4 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+10,8% до 7 тыс. TEU).

Увеличились перевозки в контейнерах машин, станков и двигателей – на 21,8% до 235,2 тыс. TEU, нефтяных грузов (+4,3% до 56,7 тыс. TEU), остальных и сборных грузов (+4,1% до 121 тыс. TEU), продуктов перемола (+8,7% до 27 тыс. TEU),

По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 15,7% до 296,4 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,1% до 93,1 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 10,8% 236,4 тыс. TEU, рыбы – на 7% до 18,3 тыс. TEU

Перевозки в контейнерах бумаги снизились на 3,4% до 216,2 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 3,2% до 15,4 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 8% до 197,2 тыс. TEU.

В июле во всех видах сообщения, по данным РЖД, было перевезено 673,1 тыс. TEU (груженых и порожних), на 7,4% больше, чем годом ранее, и на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце.

Фото: РЖД