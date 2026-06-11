8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 4

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Алексей Каналин, заместитель генерального директора «ТРАСКО» по региональному развитию ЦФО.

Подтвердился ли прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву, или рынок уже вышел на плато?

С марта мы наблюдаем динамический рост ставок. За последний месяц, то есть с 10 мая по сегодняшний день, они увеличились на 300-500 долларов в зависимости от маршрута и станции отправления. Таким образом, фактический уровень ставок оказался даже выше прогнозируемого: на текущий момент фрахт за один 40-футовый контейнер составляет 8,5 тысяч долларов.

Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

Главный фактор – это рост арендной платы за контейнеры, связанный с их нехваткой. Мы наблюдаем дисбаланс между импортными и экспортными грузопотоками на китайском направлении, который увеличивает время оборачиваемости контейнеров и формирует их устойчивый дефицит.

Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

Сегодня наблюдается изменение ставок на доставку из Китая в Россию по всем маршрутам, будь то прямое железнодорожное сообщение, автодоставка или мультимодальные маршруты через Дальний Восток, Санкт-Петербург или Новороссийск. Это напрямую влияет на стоимость товара для конечного потребителя.

Также рост ставок заставляет транспортные компании разрабатывать альтернативные маршруты доставки товара из Китая, чтобы обеспечить приемлемую для грузовладельца цену. Однако порой такие решения приводят к увеличению сроков перевозки. Например, сейчас одной из альтернатив может стать маршрут с отправлением из Северо-Восточного района Китая по мультимодальной схеме «море + жд».

Какие сценарии рынка Вы считаете наиболее вероятными на июнь-август: коррекция после насыщения спроса, стабилизация на высоком уровне или дальнейший рост в преддверии высокого сезона?

На весь летний сезон мы прогнозируем дальнейший рост ставок на данном направлении. Он будет связан с сохранением дисбаланса импортно-экспортных потоков и усилением дефицита контейнеров. До осени изменения ситуации не предвидится.

Фото: ТРАСКО

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