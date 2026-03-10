Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле

В апреле 2026 года на Дальнем Востоке начнется масштабная реконструкция в пункте пропуска МАПП Забайкальск, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Пропускная способность вырастет в 5,5 раз – до 2,4 тыс. транспортных средств в сутки: 1,6 тыс. грузовых транспортных средств, 500 легковых автомобилей и 300 автобусов.

Создание новой инфраструктуры пункта пропуска планируется ФКГУ «Росгранстрой» в два этапа: предполагается возведение новых объектов, далее – снос старых. МАПП Забайкальск будет оснащен всеми современными средствами таможенного контроля. Среди них уже имеющиеся инспекционно-досмотровые и весогабаритные комплексы.

За два месяца 2026 года через МАПП Забайкальск проследовало более 81 тыс. физических лиц (рост на 63,5% в сравнении с 2 месяцами 2025 года), 4 099 автобусов (рост на 32%), 42 606 транспортных средств международной перевозки (рост на 36%). В среднем в сутки перемещалось более 724 грузовых транспортных средств, что на 37% превышало среднее суточное значение аналогичного периода прошлого года.

Фото: ФТС