Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
10.03.2026

Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле

    • В апреле 2026 года на Дальнем Востоке начнется масштабная реконструкция в пункте пропуска МАПП Забайкальск, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апрелеПропускная способность вырастет в 5,5 раз – до 2,4 тыс. транспортных средств в сутки: 1,6 тыс. грузовых транспортных средств, 500 легковых автомобилей и 300 автобусов.

    Создание новой инфраструктуры пункта пропуска планируется ФКГУ «Росгранстрой» в два этапа: предполагается возведение новых объектов, далее – снос старых. МАПП Забайкальск будет оснащен всеми современными средствами таможенного контроля. Среди них уже имеющиеся инспекционно-досмотровые и весогабаритные комплексы.

    За два месяца 2026 года через МАПП Забайкальск проследовало более 81 тыс. физических лиц (рост на 63,5% в сравнении с 2 месяцами 2025 года), 4 099 автобусов (рост на 32%), 42 606 транспортных средств международной перевозки (рост на 36%). В среднем в сутки перемещалось более 724 грузовых транспортных средств, что на 37% превышало среднее суточное значение аналогичного периода прошлого года.

    Фото: ФТС


