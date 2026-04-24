Про развитие каботажных линий и портовой инфраструктуры

Вопросы развитие морской портовой инфраструктуры Сахалина обсудили руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале, в рамках проекта «Логистический парк» в порту идет масштабная реконструкция: углубление акватории до 11,4 м, расширение причального фронта, строительство ветрозащитного мола. Это позволит принимать суда с большей осадкой и увеличить грузооборот до 4,4 млн тонн в год.

В другом сахалинском порту, в Холмске идет реконструкция береговых сооружений и входных молов, что повысит пропускную способность и безопасность паромного комплекса.

«Особое внимание – развитию каботажных контейнерных линий. Новые мощности помогут надежно обеспечивать северный завоз и доставку социально значимых грузов, особенно в осенне-зимний период, когда шторма часто парализуют логистику»,» – говорится в сообщении.

