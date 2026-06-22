О ходе строительства второго Северомуйского тоннеля

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, гендиректор РЖД Олег Белозёров, глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Наблюдательного совета Бамтоннельстрой-Мост Руслан Байсаров ознакомились с ходом строительства второго Северомуйского тоннеля (Республика Бурятия), сообщили в своем макс-канале «Российские железные дороги».

Они осмотрели западный и восточный порталы будущего искусственного сооружения. Строители уже завершили сборку четырех тоннелепроходческих комплексов. Прокладывать тоннель начнут с восточной стороны двумя щитами диаметром 6 и 10 м. Затем аналогичными комплексами продолжат с запада.

Трасса нового сооружения пройдет параллельно действующему тоннелю и станет его аналогом. Его длина составит 15,3 км, максимальная глубина – около 1 км, а диаметр – 9,5 м.

Также руководители побывали в действующем Северомуйском тоннеле. Сегодня он является одним из узких мест на БАМе. Строительство второго сооружения позволит значительно увеличить пропускные и провозные возможности магистрали.

Фото: АО «Бамтоннельстрой-Мост»