В Норвегии снова хотят построить первый в мире тоннель для судов

В Норвегии возобновились разговоры о строительстве судоходного тоннеля через полуостров Стад. Проект обсуждается уже несколько лет. В 2021 году даже сообщалось, что получено разрешение на строительство, однако работы так и не начались. Тогда стоимость проекта оценивалась в 330 млн долларов. Сейчас называют цифру 900 млн долларов.

Стоит отметить, что параметры проекта тоже изменились: если раньше речь шла о тоннеле высотой 37 м, то теперь говорят о 50 м, ширина увеличена с 27 м до 36 м.

Собственно, именно высокая стоимость проекта и стала главным препятствием к его реализации. Тем не менее, по данным The Maritime Executive, теперь средства на его реализацию заложены в проект нового бюджета правительства Норвегии. Правда, далеко не все, а только порядка 15,8 млн, и сам бюджет еще не принят. Эти деньги дадут возможность первые контракты. Подготовительные работы могут включать, в частности, снос зданий на территории прохождения тоннеля.

Тоннель предназначен для судов прибрежного плавания, в том числе пассажирских. Он не только сократит расстояние между двумя фьордами, но и повысит безопасность мореплавания в сложных навигационных условиях (в районе полуострова мощное течение и сильные ветра, что делает проход в обход Стада небезопасным), а также сократит простои судов в ожидании улучшения погодных условий.

Предполагается, что, если бюджет будет принят и правительство Норвегии поддержит проект в обозначенном объеме, строительство начнется в 2027 году и продлится около пяти лет.

Фото: Норвежская Береговая администрация (Kystverket), Multiconsult | LINK Arkitektur