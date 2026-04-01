Перспективное судно для локализации опасных объектов на морском дне

Специалисты ОСК представили на II Межотраслевой конференции «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность» в Санкт-Петербурге перспективное судно обеспечения подводно-технических работ, предназначенное для локализации воздействия потенциально опасных объектов на окружающую среду на глубинах более 1 тыс. метров.

Как сообщили SeaNews в ОСК, проект перспективного судна разработан конструкторским блоком ОСК для локализации негативного воздействия потенциально опасных донных объектов на окружающую среду, включая объекты с ионизирующим излучением и иные радиационно опасные источники. Оно позволит комплексно решать задачи безопасной работы с затопленными и затонувшими объектами, снижая экологические риски для морских акваторий и прибрежных территорий.

На сегодняшний день для локализации таких объектов используются два основных подхода: подъем со дна или установка над объектом инженерных защитных барьеров (укрытий по типу контейнментов), выбор варианта зависит от состояния объекта и условий проведения работ. Каждый из подходов требует применения сложных технологий и специализированного флота.

Перспективное судно ПТР способно выполнить полный цикл операций по обоим подходам к локализации и предназначено для транспортировки и спуска грузов, выполнения судоподъемных работ в широком диапазоне глубин, а также установки инженерных защитных барьеров массой до 100 тонн над локализуемыми объектами.

На судне установлено специальное устройство для подъема затонувших объектов. Кран грузоподъемностью 100 тонн оснащен глубоководной лебедкой и режимом вертикальной компенсации качки, что обеспечивает безопасность и точность выполнения грузовых операций в сложных морских условиях. Грузовая палуба позволяет транспортировать и размещать укрытия, технологическое оборудование и поднятые затонувшие объекты.

Конструкторы ОСК разработали для судна специальную технологию позиционирования локализующих укрытий, которая многократно повышает точность их установки над донными объектами. Повышение точности позволяет существенно уменьшить габариты защитных барьеров и, как следствие, снизить их стоимость, отметили в ОСК. Сбалансированный состав грузоподъемного оборудования, робототехнических подводных комплексов, навигационного обеспечения и электродвижения обеспечивает судну возможность выполнять сложнейшие работы по эффективным и в то же время простым технологическим схемам.

Специалисты ОСК также предложили технологию транспортировки и точной установки крупногабаритных укрытий на глубины до 300 м с применением тросовых направляющих. Преимущество предложенной технологии является возможность установки укрытий массой более тысячи тонн не только перспективным судном ПТР, но и с применением существующих судов, что позволяет существенно снизить стоимость работ и не требует создания специализированных, дорогостоящих спускоподъемных комплексов.

Такие подходы позволяют повысить технологический уровень подводно-технических операций и снизить экологические риски при работе с потенциально опасными объектами.

Графика: ОСК