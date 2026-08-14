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Проект круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер»
14.08.2026

Проект круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер»

    • Объединенная судостроительная корпорация представила на IV Форуме «Арктика – Регионы» проект арктического круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер». Как сообщили SeaNews в ОСК, судно предназначено для организации путешествий и экспедиций в высоких широтах, развития внутреннего арктического туризма и формирования новых маршрутов в Арктической зоне России, а также в Антарктике.

    Проект круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер»

    «Арклайнер» спроектирован для эксплуатации в сложных ледовых условиях. Судно имеет ледовый класс Arc6, длину 163 м и ширину 23,5 м. Лайнер рассчитан на 292 пассажиров, экипаж численностью 192 человека и автономность плавания до 35 суток. Проект предусматривает сезонную эксплуатацию судна на различных направлениях.

    В весенне-летний период «Арклайнер» может использоваться для круизов из Мурманска к Шпицбергену, Новой Земле, побережью Норвегии и Исландии продолжительностью от 7 до 14 суток. Также предусмотрены маршруты из Рейкьявика к острову Ян-Майен и побережью Гренландии.

    Одним из наиболее протяженных сценариев применения может стать круиз из Мурманска по Северному морскому пути продолжительностью до 35 суток с завершением маршрута в Анкоридже (Аляска) или Петропавловске-Камчатском.

    В осенне-зимний период судно может выполнять рейсы из Пунта-Аренаса к Фолклендским островам и побережью Антарктиды. Проект также предусматривает возможность организации экспедиционных круизов во время переходов между Арктикой и Антарктикой. 

    «Развитие экспедиционного туризма в Арктике требует современных пассажирских судов, способных обеспечить безопасность, автономность и комфорт в сложных ледовых условиях. Проект “Арклайнер” объединяет эти требования и открывает возможности для формирования новых российских маршрутов в высоких широтах, развития туристической инфраструктуры и популяризации природного и историко-культурного наследия Арктики», – отметил директор Департамента продаж и контрактации гражданского судостроения Михаил Афонютин.

    Проект круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер»

    Максимальная скорость судна составит 17 узлов. Проектом предусмотрена вертолетная площадка, что расширяет возможности для организации экспедиционных программ и обеспечения безопасности плавания, а также развитый медицинский блок.

    Повышенный ледовый класс Arc6 позволит выполнять плавание в Арктике в летне-осенний период в разреженных однолетних льдах толщиной до 1,3 м, а в зимне-весенний период – до 1,1 м. Неограниченный район плавания и дальность до 10 тыс. морских миль создают условия для продолжительных рейсов в регионах с ограниченной береговой инфраструктурой, включая Арктику, Антарктику и трассу Северного морского пути.

    Проектом предусмотрен повышенный уровень безопасности. В районе ледового пояса применяются двойные борта для защиты от ледовых повреждений, обеспечивается двухотсечная непотопляемость, дублирование пропульсивной и энергетической установок.

    Экологические характеристики судна обеспечиваются применением сжиженного природного газа и низкосернистого дизельного топлива. Автономность плавания по запасам топлива и провизии составит до 35 суток.

    Проект круизно-экспедиционного судна ледового класса «Арклайнер»

    Пассажирская инфраструктура проекта включает каюты различных категорий, в том числе каюты для маломобильных пассажиров. Около 78% кают предусматривают балконы или веранды. На борту планируются конференц-зал, основной ресторан и рестораны «a la carte» (по меню), гриль-бар, библиотека, обзорный салон, лаундж-зона, спа-центр, комплекс саун и бань, закрытый и открытый бассейны, фитнес-центр, прогулочные палубы и другие общественные пространства.

    Для высадок на необорудованное побережье, береговых экскурсий и наблюдения за арктической фауной проектом предусмотрены шлюпки-тендеры, лодки и откидные причалы. Судно также может оснащаться водолазным оборудованием.

    Развитие пассажирского флота ледового класса является перспективным направлением для ОСК, отметили в госкорпорации. Реализация подобных проектов может способствовать созданию новых туристических продуктов, расширению транспортной доступности арктических территорий и развитию смежной инфраструктуры в регионах Арктической зоны.

    Фото: ОСК


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